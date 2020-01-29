شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل السفير الأمريكي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، ظهر الأربعاء، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، السفير جواناثان كوهين. وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة، إن الزيارة تأتي بغرض التعارف بمناسبة توليه منصبه الجديد سفيراً للولايات المتحدة الأمريكية بمصر. وأكد حليم، فى تصريحات صحفية، أن قداسة البابا رحب بالسفير الجديد وتمني له كل التوفيق في مهام عمله. البابا تواضروس يستقبل السفير الأمريكي الجديد

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