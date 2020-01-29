شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس فودافون مصر: «الصفقة» لن تؤثر على العاملين بالشركة.. وستظل بـ«الأحمر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، إن مناخ الاستثمار في مصر جاذب جدًا لكل الشركات الأجنبية، ولكن قرار خروج الشركة من مصر هو قرار استثماري بحت وله علاقة بخطتنا بتركيز اهتمامنا في الأسواق الأوروبية وأفريقيا.

وأضاف «فرومان» خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة للإعلان عن تفاصيل صفقة استحواذ شركة «STC» السعودية على حصة فودافون البالغة 55% في شركة «فودافون مصر» بقيمة 2،392 مليار دولار أمريكي، الأربعاء، أن «فودافون مصر هي الوحيدة خارج هذا النطاق الجغرافي»، مشيرًا إلى أن «هناك اتفاق تجاري بشأن استخدام العلامة التجارية وقيمة الصفقة متفق عليها بين الطرفين، وستظل فودافون بلونها الأحمر الشهير بنفس العلامة ولن تتغير قريبًا».

وأكد أن «فودافون مصر ملتزمة بكافة التزاماتها مع الحكومة ممثلة في مشروع التأمين الصحي الشامل وغيرها من الاتفاقات مع الشركاء وكل العقود مع جميع الأطراف من موردين وعملاء ملتزمين بها جميعا»، مشددًا على أنه «سنظل متواجدين في السوق المصري من خلال شركة فودافون للخدمات الدولية ( VOIS)، والتي يبلغ عدد الموظفين في مقراتها الثلاث بالقرية الذكية والقاهرة والإسكندرية نحو 7800 موظف».

Advertisements

وعن مصير العاملين والموظفين بشركة «فودافون مصر»، قال «فرومان» إنه «تم مناقشة ذلك مع الشركة السعودية التي أبدت إعجابها وثقتها في موظفين فودافون وإدارتها، وهناك التزام من جانبها بالحفاظ على كل العاملين والموظفين وجميع القيادات الإدارية في الشركة».

من جانبه، قال أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الحكومية والقانونية بشركة فودافون مصر، عن علاقة الشركة المصرية للاتصالات والتي تمتلك ٤٥% من فودافون مصر بهذه الصفقة، إن «الشركة المصرية الاتصالات لها حق أصيل وهو حق الشفعة في شراء الأسهم، وتقييم الأسهم لا يخضع لآراء الشركاء، ولكن لتقييم البائع والمشتري ومن بعد الفحص النافي للجهالة والتقييم وتحديد السعر يمكن المصرية استخدام هذا الحق لو أرادت لشراء بنفس السعر المتفق عليه».

وأضاف «عصام» أنه «تم إخطار الشركة المصرية للاتصالات بتفاصيل الصفقة وتم لقاء بين مسؤولي فودافون مصر ومسؤولي المصرية للاتصالات أوضحنا فيه بنود مذكرة التفاهم وقيمة الصفقة، وخلال ٣ أشهر سيكون هناك شكل كامل للاتفاق النهائي يتم عرضه على المصرية للاتصالات».

كانت شركة «STC» السعودية قد أعلنت توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة فودافون العالمية بخصوص الاستحواذ على حصة فودافون البالغة 55% في شركة «فودافون مصر» بقيمة 2،392 مليار دولار أمريكي.