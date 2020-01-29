شكرا لقرائتكم خبر عن «السكة الحديد»: كل أسعار مستلزمات تشغيل القطارات زادت والتذكرة ثابتة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في اجتماعها، الأربعاء، الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2018/2019.

وقال المهندس أشرف رسلان، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن الهيئة تمتلك حوالى 400 جرار، في الوقت الذي يتم فيه نقل ما يقرب من مليون مواطن يوميا.

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وأكد رسلان أن الأسطول الحالي أُستهلك، قائلا: «400 جرار اللى امتلكهم، ومقدرش أقوّم قطار بضائع اذا تعطل قطار ركاب، وقطارات البضائع حاليا بنقومها بخطف جرارات من قطارات الركاب».

فيما قال طارق لبيب نائب رئيس القطاع المالى بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن الزيادة في المصروفات أكبر من الزيادة في الإيرادات نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والخامات ومستلزمات الإنتاج والصيانة، في ظل تثبيت أسعار التذاكر.

وتابع: «كل أسعار مستلزمات التشغيل زادت والتذكرة سعرها ثابت، وهذا ينعكس على زيادة معدلات الخسارة، والمديونية المستحقة على هيئة السكة الحديد تبلغ نحو 76 مليار جنيه».

من جانبه، وجه النائب فتحى الشرقاوى تساؤلات بخصوص سبب ارتفاع الزياة في مصروفات الهيئة عن الزيادة في الإيرادات، موضحا أنه من المفترض أن يقابل الزيادة في الإنفاق على الوقود والخامات والصيانة زيادة أكبر في الإيرادات وليس أقل، لافتا إلى أن الإيرادات ارتفعت بين السنة المالية 2017/2018 و2018/2019 بنحو 118 مليون جنيه، مقابل زيادة في مصروفات الخامات والوقود خلال نفس السنة بنحو 360 مليون جنيه، فضلا عن وجود 2.9 مليار جنيه مستحقة للهيئة لدى الغير من العملاء.