شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر بعد ضبط رئيس «مرسى علم»: لا مكان للفاسدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، أنه لا تستر على أي فاسد أو مسؤول يخالف الإجراءات القانونية بمختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مشدداً على أنه سيتم التعامل بكل حزم، وتفعيل القانون ضد كل من يسيء استخدام سلطاته لتحقيق مصالح شخصية، أو إهدار للمال العام، والإضرار بممتلكات الدولة، مشيراً إلى أنه لا مكان لفاسد بين الشرفاء.

وثمن محافظ البحر الأحمر جهود هيئة الرقابة الإدارية، والأجهزة الرقابية المختلفة في متابعة وملاحقة الفاسدين دون النظر لمواقعهم، مؤكداً أن مكافحة الفساد تحظى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يشدد دائماً على ضرورة بتر العناصر الفاسدة، ومكافحة عمليات الفساد بشتى صورها وأشكالها.

يذكر أن ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالبحر الأحمر ألقوا القبض على رئيس مدينة مرسى علم العميد مهندس إيهاب فرغلي وآخرين، صباح اليوم الأربعاء، وذلك لتقاضيهم رشوة مالية مقابل إنهاء ترخيص منشأة بالمدينة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.