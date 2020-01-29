شكرا لقرائتكم خبر عن لفتح أبواب الإبداع وتعزيز قيم الانتماء.. وزير المالية يطلق مبادرة للعاملين وأبنائهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق الدكتور محمد معيط وزير المالية، مبادرة جديدة تفتح للعاملين وأبنائهم، أبواب الإبداع والابتكار والتميز في شتى المجالات، بما يحفزهم لبذل قصارى جهدهم في تطوير مهاراتهم وقدراتهم ويشجعهم على الاتجاه إلى ريادة الأعمال، وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، على النحو الذي يُمكنهم من الإسهام الإيجابي الفعَّال في بناء مصر الحاضر والمستقبل.

ذكر بيان لوزارة المالية، الأربعاء، أن وحدة «تكافؤ الفرص» ستنظم أول ملتقى لإبداعات العاملين وأبنائهم غدًا الخميس، يعرض خلاله ١١٠ موهوبين أنشطتهم الثرية بالصوت والصورة في مجالات فنون الشعر، والموسيقى، والغناء، والإنشاد الديني، والطهي، والرسم، إضافة إلى المشغولات اليدوية والجلدية والخشبية والاكسسوارات.

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قالت داليا فؤاد رئيس وحدة «تكافؤ الفرص» بوزارة المالية، إن هذه المبادرة تُعد أحد المسارات التي تنتهجها الوزارة لتحقيق «الرضا الوظيفي»، وتعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني والتفاني في العمل وتحفيز الإبداع بين العاملين بوزارة المالية وأبنائهم، مشيرة إلى حرص الوزارة على تكريم المتميزين بما يدفعهم لاستكمال مسيرة تفوقهم؛ ليكونوا قدوة لغيرهم.

أضافت أنه سيتم تنظيم ملتقى الإبداع للعاملين وأبنائهم بشكل دوري، بحيث يتم الاستفادة من طاقات الموهبين وتوظيفها على النحو الأمثل في خدمة الوطن، لافتة إلى أنه سيتم توفير أماكن لعرض المنتجات والمشغولات اليدوية المشاركين في هذه المنتديات، بما يسهم في تسويقها وتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من أجل الإسهام الفعَّال في تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر «٢٠٣٠».

أشارت إلى أن الوزارة تعمل دائمًا على تقدير الآباء والأمهات الذين حققوا المعادلة الصعبة، بأداء مهامهم الوظيفية بمختلف قطاعات الوزارة ووحداتها على أكمل وجه، ورعاية أبنائهم وتطوير مواهبهم وقدراتهم.