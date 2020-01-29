شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. «قضايا المرأة» و«التراث الإسلامي» ندوتا الأزهر بمعرض الكتاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الأربعاء، ندوة بعنوان «قضايا المرأة بين الشرع والعادات»يحاضر فيها الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والداعية الإسلامية نادية عمارة، ويدير الندوة محمود عبدالرحمن، عضو المركز الإعلامي للأزهر.

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كما يعقد جناح الأزهر ندوة بعنوان «التراث الإسلامي وقضايا الواقع»، بحضور الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء مفتي الجمهورية السابق، والدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية الأسبق.

يشارك الأزهر الشريف للعام الرابع على التوالي بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51، وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم «4»، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.