شكرا لقرائتكم خبر عن حفيدة مانديلا تزور المتحف الكبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المتحف المصري الكبير بميدان الرماية، حفيدة الزعيم نيلسون مانديلا، وكان في استقبالها اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة.

وتضمنت الزيارة جولة داخل معامل الترميم بمركز الترميم، والبهو حيث تمثال الملك رمسيس الثاني، والدرج العظيم والموقع الإنشائي للمتحف وقاعات العرض.

وقد انبهرت حفيدة مانديلا بضخامة المتحف، وأعربت عن سعادتها بما شاهدته من إنجاز في هذا المشروع الضخم الذي ينتظر العالم كله افتتاحه.