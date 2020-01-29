شكرا لقرائتكم خبر عن «النقيب» ورئيس «النواب» يضعان حجر أساس «أكاديمية المحاماة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن وضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة هو حلم من أحلام اعلام المحاماة، وعلى رأسهم الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، صاحب الفضل في إنشائها لتعلو المهنة بترقية أبنائها وتنمية قدراتهم ومهاراتهم بإجازة علمية معتبرة كما هو الشأن في كل دول العالم.

وضع حجر اساس اكاديمية المحاميين بحضور رئيس مجلس الشعب

وأضاف «عاشور» خلال وضع حجر أساس الأكاديمية، الأربعاء، أنه «سيكون الانضمام للأكاديمية شرطا للالتحاق بالنقابة ليصير الانضمام لها اعز من أي جهة قضائية أخرى، فنحن شركاء للسلطة القضائية في تحقيق العدل، وفق نص الدستور الذي نص على وجود المهنة لكفالة حق الدفاع للمواطنين، ووجد المحاماة في الدستور هو حصانة دستورية للمحامين، وكان للدكتور على عبدالعال، دور كبير في هذا الصدد».

وتابع: «نحن نسير على طريق التنمية الحقيقية ليس لصالح المحامين فقط ولكن لرفعة الوطن ككل، فصالح المحامين هو جزء من صالح الوطن، ونقف مع الدولة المصرية ضد الإرهاب، والمؤتمرات الصهيونية والامريكية والتركية»، مشيرًا إلى أن «المحاماة هي مهنة تحقيق العدالة وصيانة الحقوق، وأن الأكاديمية كانت حلم لأصحاب هذه المهنة فأصبحت حقيقة، الهدف منها تطوير وتحديث المهنة في ظل المتغيرات الموجودة بالمحاكم ولجان التحكيم الدولية والمحلية والجهات الإدارية».

Advertisements

وأوضح أن «نقيب المحامين بذل جهودا كبيرة أثناء مشاركته في لجنة الـ٥٠ لدعم المهنة، كما تواصل مع مجلس النواب لخروج تعديلات القانون بأفضل صورة، وأثناء مناقشة إنشاء الأكاديمية قرروا تطبيق النظام الفرنسي في المحاماة مع تغيير مسمى المدرسة إلى الأكاديمية لكي تكون أشمل».

وطالب عبدالعال كبار المحامين بالمشاركة في الأكاديمية «لأن المحاماة مهنة تعتمد على الممارسة وليس مجرد الدراسة، فالدكتور سليمان الطماوي، الأكاديمي الكبير أكد في أكثر من موضع انه لم يمارس المحاماة لعدم امتلاكه المهارات المطلوبة لهذه المهنة الصعبة».

واحتفل أعضاء النقابة بوضع عاشور، وعبدالعال، بحجر أساس أكاديمية المحاماة، بمدينة النقيب محمود بسيوني السكانية للمحامين، في مدينة السادس من أكتوبر، وأعضاء مجلس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، وشيوخ وشباب المحامين.

وضع حجر اساس اكاديمية المحاميين بحضور رئيس مجلس الشعب

ورحب يحيي التونى، أمين صندوق النقابة، بالدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مؤكدا أن «هذا اليوم هو من أروع الأيام على مهنة المحاماة، وأكد أن عاشور استطاع أن يرقى بالمهنة ويرسى بسفينة النقابة إلى بر الأمان».

وضع حجر اساس اكاديمية المحاميين بحضور رئيس مجلس الشعب

يشار إلى أن المشروع تم إسناده للشركة الهندسية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وسيكون اجتياز الدراسة لمدة عامين بالأكاديمية شرطا للقيد بجداول نقابة المحامين ابتداء من عام 2021.

وضع حجر اساس اكاديمية المحاميين بحضور رئيس مجلس الشعب

وضع حجر اساس اكاديمية المحاميين بحضور رئيس مجلس الشعب