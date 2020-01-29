شكرا لقرائتكم خبر عن سفير طوكيو: خطة لإلحاق معلمين يابانيين لإدارة المدارس المصرية اليابانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السفير الياباني بالقاهرة، ماساكي نوكي، أن اليابان تؤمن بأن التعليم وحده قادرعلى خلق مستقبل أفضل للمواطنين.

وأضاف السفير الياباني، خلال مشاركته فعاليات تدريب معلمى المدارس المصرية اليابانية بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أبدى إعجابه بمشروع المدارس اليابانية خلال زيارته لليابان عام 2016 عقب زيارته لمدرسة ابتدائية يابانية ونالت إعجابه، وأبدى رغبته في إدخال التعليم الأسلوب اليابانى إلى مصر.

وأوضح أن اليابان تقدم أقصى قدر من التعاون من خلال إيفاد خبراء يابانيين لمصر، وهناك خطة جديدة لإلحاق معلمين يابانيين ذوى خبرة لإدارة المدارس اليابانية في مصر.

وشدد على أن هناك مميزات عديدة للمدارس اليابانية، ويكمن جوهر التعليم الياباني في تنمية الشخصية المتكاملة للطفل، وهو هدف التعليم الجديد وستقوم المدارس اليابانية بتطبيقه في المدارس الأخرى.

وأضاف أن التعليم ينمي القدرات الدراسية للطلاب من خلال التفكير وليس الحفظ، وتنمية الأخلاق في المجتمع والالتزام بالقوانين وتحمل المسؤولية واحترام مشاعر الآخرين، إضافة إلى أنشطة التوكاتسو التي تعتمد على تنمية مهارات التواصل والتعامل مع الآخرين، وهي مفيدة في المستقبل.

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ولفت إلى أن مشاركة الطفل في النظافة له معنى كبير، وهى إحدى أشكال التعاون والاحساس بالمسؤولية والوعي القومي، وجعل الطالب المكان حوله نظيف للمساهمة في الصحة والنظافة العامة، مضيفا أن مشاركة أولياء الأمور في إدارة المدارس اليابانية ولا يسمح لهم في المدارس العادية، وأن مشاركة كمتطوعين لمدة 20 ساعة في السنة الدراسية، لأننا نؤمن بالتعاون بين المدرسة وولي الأمر.

وأشار إلى أن المعلم أهم عنصر لتعزيز المدارس اليابانية، ويقوم بارشاد الأطفال على أرض الواقع، وهو مفتاح نجاح المشروع.

جدير بالذكر أن التدريب يستهدف 500 معلم منهم مديري مدارس ووكلاء ومعلمين جدد ،ويهدف تدريبهم على أنشطة التوكاتسو،وطرق الإدارة وتنمية الطفل الشامل، وأساليب التعلم وتدريب المديرين والوكلاء يركز على الإدارة المدرسية وكيفية وضع الخطة المدرسية وتنفيذها.

ويبلغ عدد المدارس المصرية اليابانية 41 مدرسة بمختلف المحافظات، بعد انضمام مدرسة ميت غمر بمحافظة الدقهلية والتى تم فتح باب التقدم لها الاثنين الماضى

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن طرق التدريب لأنشطة التوكاتسو، تشمل مجموعة أنشطة تعليمية ضرورية لنمو الطلاب وبنائهم لعلاقات إنسانية جيدة لازمة للإرتقاء بهم؛ ففى الأنشطة الخاصة تلك يقوم الطلاب بوضع أهداف لهم، وبذل الجهود بصورة اختيارية ذاتية تطبيقية، ويقومون بالتفكير من تلقاء أنفسهم وتبادل الحوار والمناقشة والبحث عن حل للمشكلات وتوافق الآراء، وهى أنشطة لا يتم إدراجها في إطار المواد الدراسية، ولا تتمثل أهداف الأنشطة الخاصة في تغيير سلوكيات الطلاب داخل المدرسة فحسب، بل تمتد إلى المنزل والمجتمع خارج نظاق المدرسة.

وأكدت الوزارة أن هناك عدة أنواع من الأنشطة الخاصة بالتوكاتسو تتضمن أنشطة الفصل وهى الأنشطة المتعلقة بمشاركة التلاميذ في تكوين الحياة داخل الفصل والمدرسة وأنشطة التفاعل مع الحياة اليومية والدراسة والتنمية الذاتية، وأنشطة الصحة والسلامة، وأنشطة تناوب الأنشطة اليومية للفصل، وأنشطة مجلس التلاميذ: وهى الأنشطة المتعلقة بتأسيس مجالس التلاميذ وإدارة وتخطيط أنشطة مجلس التلاميذ والتبادل الثقافى القائمة بها جماعات مختلفة الفئة العمرية داخل المدرسة، والمناسبات المدرسية: أنشطة تعمل على تنمية الشعور بالإنتماء والتكافل تجاه الآخرين بالإضافة لشعور العمل للمصلحة العامة من خلال أنشطة تطبيقية يقوم بها التلاميذ وهى أنشطة يتم القيام بها على مستوى المرحلة الدراسية أو المدرسة.

وفى سياق أخر تنظم وزارة التربية والتعليم اليوم حفل تنصيب اتحاد طلاب مدارس مصر المنتخب، وذلك بعد إعلان فوز الطالب طارق حسني السيد همام من مدرسة «الشهيد حسن كامل العسكرية» بمحافظة البحر الأحمر، بمنصب أمين اتحاد طلاب مدارس الجمهورية، والطالبة روان حامد عزت من مدرسة «المدرسة الفنية التجارية» بمحافظة الإسماعيلية بمنصب الأمين المساعد للاتحاد.