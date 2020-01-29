شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق في واقعة التعدي بالضرب على فتاة بدار أيتام بالعاشر من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

باشرت نيابة العاشر من رمضان، اليوم الأربعاء، التحقيقات في واقعة التعدي على إحدى الفتيات في دار أيتام بدائرة قسم أول العاشر، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

كانت مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية قد تقدمت ببلاغ للنيابة العامة، ضد مسؤولة دار أيتام «نهر الحياة» بمدينة العاشر من رمضان، عقب انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله مسؤولة بالدار تدعى «أ. ع»، وهي تعتدي بالضرب المبرح على فتاة مستخدمة عصا خشبية، وأفادت المديرية بأنها أرسلت لجنة للتحقيق في الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار مسؤولة الدار للتحقيق معها وسماع أقوالها.

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وزار الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، دار نهر الحياة لرعاية الأيتام بمدينه العاشر من رمضان، للوقوف على مستوى الخدمات والرعاية المقدمة لفتيات الدار من الأيتام، والتحقق من صحة الفيديو المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي، بخصوص تعدي مديرة الدار بالضرب على إحدى الفتيات بالدار.

التقى المحافظ بالفتيات وأدار حوارا هادئا معهن للتعرف على احتياجاتهن ومتطلباتهن، مؤكدا استعداده التام لتقديم كافة أوجه الرعاية، كما قام بالاستماع إليهن والوقوف على حقيقة الفيديو المنشور، حيث أكد الفتيات على ارتياحهن في الإقامة بالدار، وأن هذا الفيديو والواقعة قديمة نتيجة صدور بعض السلوكيات غير اللائقة من الفتاة، وقدمت الفتاة وقتها الاعتذار لمديرة الدار ووعدت بعدم تكرار هذا السلوك مجددا، وأكدن أنهن يذهبن للتعلم بإحدى مدارس التعليم الفني المزدوج بمدينة العاشر من رمضان.

كما التقى المحافظ بمديرة الدار والتي أوضحت أن الفيديو والواقعة قديمة ومسار تحقيق بالنيابة، وأن الفتاة تعاني من بعض المشكلات وتقوم بتقويمها، وقامت في وقتها بتقديم اعتذار، وعرضت مديرة الدار بعض المشكلات التي تواجهها، مطالبة محافظ الشرقية بمساعدتها لحل هذه المشكلات، كما طالبت بتوجيه لجنة إلى الدار من التضامن الاجتماعي لمساعدتها على الوقوف على مشكلات الفتيات وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وأمر المحافظ مديرة الدار بحسن معاملة الفتيات والرفق بهن، وتقديم كافة أوجه الرعاية لهن، كما قرر المحافظ تشكيل لجنة مشتركة من مديرية التضامن الاجتماعي والمحافظة تضم إخصائيا نفسيا واجتماعيا لزيارة الدار، والوقوف على احتياجات الفتيات بها لتهذيب وتعديل سلوكهن.

كما كلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بإرسال تقرير شهري عن الدار وعمل مجلس الإدارة للوقوف على أي مخالفات أو مشكلات داخل الدار، وتهيئة الأجواء المناسبة لإقامة الفتيات، وكذلك متابعة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد انتهاء التحقيق في الواقعة وصدور قرار النيابة.