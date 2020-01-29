شكرا لقرائتكم خبر عن حفيدة نيلسون مانديلا تزور المتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المتحف المصرى الكبير بميدان الرماية، حفيدة الزعيم نيلسون مانديلا، وكان فى استقبالها اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة، وتضمنت الزيارة جولة داخل معامل الترميم بمركز الترميم، والبهو حيث تمثال الملك رمسيس الثاني، والدرج العظيم والموقع الإنشائى للمتحف وقاعات العرض.

وقد انبهرت حفيدة مانديلا بضخامة المتحف، وأعربت عن سعادتها بما شاهدته من إنجاز فى هذا المشروع الضخم الذى ينتظر العالم كله افتتاحه.

Advertisements

ونادليكا مانديلا من مواليد عام 1965، حضرت زمن الفصل العنصرى الذى كان يعانى منه الأفارقة فى جنوب أفريقيا، وعاشت حياة غريبة فهى لم تعش مع والديها وعاشت مع جدتها "الزوجة الأولى لنيلسون" ومات والدها فى حادثة بعمر الـ24 من عمره، ووالدتها تزوجت وعاشت بعيدا عنها، وعملت نادليكا فى بداية الأمر ممرضة ثم توجهت إلى إنشاء مؤسسة اجتماعية فى جنوب أفريقيا. وقالت نادليكا مانديلا، إنها سعيدة بوجودها فى معرض الكتاب فهى أول مرة تزور مصر وكانت تتمنى زيارتها منذ سنوات ماضية لترى الآثار المصرية عن قرب، مضيفة أنها زارت مصر القديمة ورأت أن مصر جميلة.

وقالت "نشعر بالدفء مع الشعب المصرى وكأنك لست في بلد غير بلدك سمعت كثيرا عن مصر ولكن من ضمن الأشياء التي كنت أتمنى رؤيتها هى الأهرامات وأبو الهول، فقمت بالذهاب إلى مصر القديمة".