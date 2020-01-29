شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقدم للدورة الرابعة لجوائز محمد حسنين هيكل التشجيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، عن فتح باب التقدم للدورة الرابعة لجوائز محمد حسنين هيكل التشجيعية للعمل الصحفي، على اختلاف منصاته الراسخ منها والوافد الجديد.

وتقدم المؤسسة جائزتين تشجيعيتين للاحتفاء بالتميُّز في العمل الصحفي، وتبلغ قيمة كل جائزة 250 ألف جنيه مصري، وتُمنح الجائزتان في ذكرى ميلاد الأستاذ هيكل في الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام.

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وأكدت مؤسسة هيكل فى بيان لها، أنها تهدف من خلال هذه الجوائز مكافأة صحفيين عرب شبان أو شابات، تميزوا في مجمل أعمالهم الصحفية خلال العام 2019، على أن تكون هذه الجوائز عونا لهم على تطوير مهاراتهم وأدواتهم، واستكمال ما تتطلبه تلك المهنة العريقة من مواكبة ما هو جديد في عالم لا يتوقف عن التطوير والتجديد، وقد فاز بالجائزة منذ انطلاقها 6 من المواهب المتميزة من شباب الصحفيين.

وأضافت :"تسري شروط التقدم لجوائز المسابقة على المرشحين من جميع الجرائد والمجلات والمواقع الإخبارية العربية، شريطة أن يتمتع المتقدم بإحدى الجنسيات العربية ولا يزيد عمره عن 40 عامًا،ومن المقرر أن يبدأ التقديم للجوائز عن العام 2019 في يوم السبت الموافق 1 فبراير 2020 ولمدة ثلاثة شهور، بحيث ينتهي التقديم في 30 أبريل 2020".