شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام السعودى: الإنجاز المحقق بقناة السويس يدل على حكمة الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، المستشار حمادة الصاوى النائب العام، يرافقه الشيخ سعود بن عبد الله المعجب النائب العام السعودى، ووفداً رفيع المستوى، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحرى التابع للهيئة بالإسماعيلية.

تأتى الزيارة على هامش لقاء النائب العام المصرى بأعضاء نيابة استئناف الإسماعيلية، وتزامناً مع زيارة النائب العام السعودى لمصر، وتهدف إلى إطلاع الوفد على مستجدات التنمية فى القناة وآخر تطورات المشروعات التنموية بالمنطقة وأبرزها مشروع القناة الجديدة وأنفاق الإسماعيلية.

وفى مستهل الزيارة، رحب الفريق ربيع بالحضور فى هيئة قناة السويس، وعبر عن اعتزازه بالروابط والعلاقات التاريخية التى تجمع مصر والسعودية على الصعيدين الدبلوماسى والشعبى، مؤكداً أن وحدة الهدف والتقارب فى الرؤى والسياسات بين الأشقاء هو السبيل لمواجهة التحديات المختلفة، متمنياً نجاح سبل التعاون المشترك بين البلدين فى كافة المجالات.

وأكد الفريق ربيع، أن قناة السويس التى نحتفل بمرور 150 عاما على افتتاحها للملاحة البحرية، كانت وما تزال تجسيداً حياً للعبقرية المصرية ورمزاً للصمود والتحدى وشرياناً للخير والنماء للعالم أجمع، كما أنها كانت جزءاً رئيسياً فى تاريخ مصر وأحداثه المتعاقبة.

وأوضح رئيس الهيئة أن القناة الجديدة جاءت امتداداً للتاريخ المشرف للقناة كملحمة وطنية كشفت عن الحس الوطنى للشعب المصري، ووقوفه الدائم بجوار مصر على قلب رجل واحد، ثقةً فى القيادة السياسية واقتناعاً منه بجدوى المشروع، وهو ما ظهر جلياً فى نجاح المصريين فى تمويل المشروع ذاتياً بجمع 64 مليار جنيه فى 8 أيام فقط، تم توجيه 20 مليار جنيه منها لمشروع القناة الجديدة واستغلال الباقى فى إنشاء مشروعى أنفاق الإسماعيلية وبورسعيد.

وأكد الفريق ربيع، أن قناة السويس الجديدة أضافت الكثير لمجتمع الملاحة العالمى، حيث نجحت فى تقليل زمن العبور والانتظار، وهو ما انعكس إيجاباً على تقليل النفقات التشغيلية للسفن العابرة، علاوة على زيادة عامل الأمان الملاحى بإضافة ممر جديد قادر على استعياب حركة مرور السفن فى الحالات الطارئة، فضلاً عن رفع كفاءة القناة وزيادة قدرتها على استقبال السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة ومواكبة التطورات المتسارعة فى صناعة النقل البحري.

ومن جانبه تقدم المستشار حمادة الصاوى النائب العام بالشكر إلى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، وأعرب عن تقديره لحفاوة الاستقبال، واهتمام الفريق ربيع بلقاء وفود أعضاء النيابة العامة للتعريف بالإنجازات التنموية الأخيرة فى منطقة القناة والتأكيد على أهمية القناة باعتبارها ركناً أساسياً من تاريخ مصر وداعم رئيسى لنهضتها.

وفى ذات السياق، عبر الشيخ محمد بن عبد الله المعجب النائب العام السعودى، عن اعتزازه بتواجده فى هيئة قناة السويس، وأبدى سعادته وفخره بحجم الإنجاز الذى تم فى مشروع قناة السويس الجديدة، فى وقت قياسى بما يعبر عن تفانى الشعب المصرى ويؤكد حرصهم على خدمة بلدهم وتحقيق المصلحة العليا للوطن، متمنياً لمصر دوام الأمن والاستقرار ومزيداً من الاستقرار فى ظل القيادة الرشيدة والحكيمة التى يتحلى بها الرئيس السيسى فى إدارة شئون مصر.

وخلال الزيارة، شاهد الوفد عرضًا تقديميًا عن تاريخ القناة، ومراحل تطويرها المختلفة مروراً بمشروع قناة السويس الجديدة الذى نجح فى رفع تصنيف القناة عالمياً والحفاظ على مكانتها الرائدة.

وفى ختام الزيارة، قدم الفريق أسامة ربيع درع قناة السويس الجديدة إلى كل من المستشار حماده الصاوى والشيخ سعود بن عبد الله المعجب النائب العام السعودي، وفى المقابل أهدى النائب العام المصرى المستشار حماده الصاوى هدية تذكارية إلى السيد الفريق رئيس الهيئة.

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وعقب ذلك، اصطحب الفريق ربيع الوفد لمشاهدة نموذج لمحاكاة إرشاد السفن بمركز المحاكاة، تلاها القيام بجولة بحرية فى قناة السويس الجديدة، ثم تفقد موقع أنفاق الإسماعيلية لمشاهدة حجم الإنجازعلى أرض الواقع.



الفريق أسامة ربيع يستقبل النائب العام المصرى والسعودى



الفريق أسامة ربيع يستقبل النائب العام المصرى والسعودى



الفريق أسامة ربيع يستقبل النائب العام المصرى والسعودى



الفريق أسامة ربيع يستقبل النائب العام المصرى والسعودي



الفريق أسامة ربيع يستقبل النائب العام المصرى والسعودى



الفريق أسامة ربيع يستقبل النائب العام المصرى والسعودي



الفريق أسامة ربيع يستقبل النائب العام المصرى والسعودي



الفريق أسامة ربيع يستقبل النائب العام المصرى والسعودي



الفريق أسامة ربيع يستقبل النائب العام المصرى والسعودي



الفريق أسامة ربيع يستقبل النائب العام المصرى والسعودي (