شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لـ"الخليج 365".. محافظ البحر الأحمر عن رئيس مرسى علم: لا مكان لفاسد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، أنه لا تستر على أى فاسد أو مسئول يخالف الإجراءات القانونية بمختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مشددًا على أنه سيتم التعامل بكل حزم، وتفعيل القانون ضد كل من يسئ استخدام سلطاته لتحقيق مصالح شخصية، أو إهدار للمال العام، والإضرار بممتلكات الدولة، مشيرًا إلى أنه لا مكان لفاسد بين الشرفاء.

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جاء ذلك بعد ضبط ضباط هيئة الرقابة الإدارية رئيس مدينة مرسى علم العميد مهندس إيهاب فرغلى وآخرين، صباح اليوم الأربعاء، وذلك لتقاضيهم رشوة مالية مقابل إنهاء ترخيص منشأة بالمدينة.

وثمن محافظ البحر الأحمر، فى بيان له، جهود هيئة الرقابة الإدارية، والأجهزة الرقابية المختلفة فى متابعة وملاحقة الفاسدين دون النظر لمواقعهم، مؤكدًا أن مكافحة الفساد تحظى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يشدد دائمًا على ضرورة بتر العناصر الفاسدة، ومكافحة عمليات الفساد بشتى صورها وأشكالها.