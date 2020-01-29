شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل ينفى فرض غرامة مالية على الأب الشجاع منقذ ابنته بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ما تردد بشأن فرض 50 جنيها غرامة على الأب الذى حاول إنقاذ ابنته بالإسماعيلية، وقال فى تصريحات لـ"الخليج 365" الأب عبر من المكان غير المخصص لعبور المشاه".

وكانت وزارة النقل قد أعلنت في بيان لها، بشأن الفيديو المتداول في وسائل الإعلام المُختلفة، أنه بمراجعة وتفريغ الكاميرات الخاصة بمحطة الإسماعيلية للسكك الحديدية للوقوف على ملابسات الواقعة تبين ما يلي:

▪ المواطن كان يستقل قطار الركاب رقم 286 القادم من بورسعيد الى الاسماعيلية والذي توقف بمحطة الاسماعيلية بالرصيف رقم 1

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▪ بدلا من أن ينزل المواطن من باب القطار المخصص لنزول الركاب على رصيف 1 للوصول الى رصيف رقم 2 عبر النفق الموجود بين الرصيفين، قام المواطن بالخروج من الباب المخالف للقطار 286 ليعبر عبر فواصل عربات أحد قطارات البضائع المخزنة على رصيف رقم 2 مخالفا بذلك تعليمات السلامة والأمان الخاصة بركوب قطارات السكة الحديد .

▪أثناء عبوره بين فواصل عربات قطار البضائع وقعت ابنته بين الرصيف وقطار البضائع فقام الأب بالنزول لمساعدة ابنته للصعود الى الرصيف وتصادف تحرك قطار البضائع في ذلك الوقت .

▪تهيب وزارة النقل السادة المواطنين باتباع تعليمات السلامة والامان عند استخدام هذا المرفق الحيوي الذي ينقل ملايين الركاب سنويا حفاظا على سلامتهم وارواحهم والعبور من الاماكن المخصصة لذلك ( كباري مشاة- أنفاق) عند استخدام مرفق السكة الحديد وعدم العبور من الأماكن غير المخصصة لذلك.