شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تدرس مقترحا لوضع عازل أسفل أعمدة الإنارة على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس مصطفى عبد الحكيم محمد، بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، إن إحلال وتجديد أعمدة الإنارة ذات الجهد المنخفض أولوية للشركة، وتعمل على قدم وساق في هذا الصدد، بالإضافة إلي إجراء صيانة دورية.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة النائب همام العادلي اليوم الأربعاء، الاقتراح برغبة المقدم من النائب يوسف الصديق حول تقاعس وزارة الكهرباء عن تغيير الأعمدة غير الصالحة للاستعمال، وعدم عزل الجزء الأسفل للعامود وحتى الداخل في بطن الأرض تجنبا لحوادث الكهرباء وحفاظا علي المال العام حتي يطول عمر العمود.

وأضاف ممثل شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، أن هناك مقترح يجري دراسته لمراعاة الجزء السفلي من الأعمدة ليتم تعميمها علي مستوي الجمهورية، بحيث يُلحق بالعمود منطقة عازله.

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من جانبه، أشار النائب يوسف الصديق إلي جهود وزارة الكهرباء والشركة، لكنه انتقد التباطيء في تنفيذ تغيير الاعمدة غير الصالحة للأستعمال علي مستوي الجمهورية لاسيما "ابشواي ويوسف الصديق" بمحافظة الفيوم، مشيرا إلي أنه تم تغيير 150 عمود في ابشواي لكن لم يحدث أي تغير في يوسف الصديق.

ولفت عضو مجلس النواب بمحافظة الفيوم، إلى أنه وفر 7 ملايين جنية من وزارة التخطيط لصالح تغيير الاعمدة التالفه.