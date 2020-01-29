شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير النقل: الميناء الجاف بـ6 أكتوبر يوفر 3500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن التحالف الذى يضم شركة السويدى إليكتريك، وشركتى «شنكر إيجيبت» (ألمانيا) و«ثرى إيه إنترناشيونال»، هو الفائز بإنشاء الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر بتكلفة مالية 176 مليون دولار.

وقال فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الميناء سيوفر 3500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .

وكان مجلس الوزراء قد استعرض الموقف التنفيذى لإجراءات مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر، وأشار المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى قبول عطاء أحد التحالفات، لمطابقته للشروط الفنية والمالية الموضوعة، كما تم التوصل إلى قيمة توصيل المرافق للمشروع، واتمام دراسة شاملة توصلت إلى أنه من المقرر أن يستوعب الميناء الجاف 720 ألف حاوية سنويًا، بتكلفة استثمارية 100 مليون دولار. ولتسهيل الوصول إلى الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر من الضرورى إنشاء خط سكة حديد المناشى / 6 أكتوبر، بطول 60 كم، على أن يتم توفير عدد 3 قطارات يوميًا فى كل اتجاه سعة كل قطار 60 حاوية‪.

وأشاد رئيس الوزراء بهذا المشروع، الذى سيسهم فى تحسين التصنيف المصرى فى تقرير تيسير ممارسة أنشطة الأعمال، كما أشاد بمشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروع.