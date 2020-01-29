شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على عقد الامتياز الخاص بعمليات التصميم والإنشاء لمحطة دحرجة للمركبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‎وافق مجلس الوزراء على مشروع عقد الامتياز الخاص بعمليات التصميم والإنشاء والتمويل والتشغيل والصيانة والإحلال وإعادة التسليم، لمحطة دحرجة للمركبات "رورو" بميناء شرق بورسعيد، المزمع إبرامه بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبين تحالف شركات أجنبى مكون من كل من شركة "بولوريه أفريقا اوجيستكس" وشركة "نيبون يوسن كابوشيكي كايشا" وشركة "تويوتا تسوشو كوربوريشن"، وذلك بشرط الإنتهاء من استيفاء الموافقات والإجراءات المقررة قانوناً وبعد مراجعة مشروع العقد بصورة نهائية، إيذاناً باستصدار قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على منح الالتزام الماثل.

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وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قد بدأ اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء بتهنئة الشرطة المصرية بمناسبة عيد الشرطة، قائلاً: "كل التقدير والاحترام والاعتزاز لما يقوم به رجال الشرطة وجهودهم المبذولة لضمان الأمن الداخلي"، مُتقدماً في الوقت نفسه بالتهنئة للمصريين بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير‪.‬

‪ وهنأ رئيس الوزراء المصريين بالفوز ببطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد، والتأهل إلى أوليمبياد طوكيو 2020، مُشيراً إلى أن اللاعبين قدموا أداءً رائعاً، وهذا ما يعكس نجاحنا عندما يكون هناك مستوى كفء من الإدارة، فهذه اللعبة تُديرها إدارة محترفة، وبالتالى حقق الفريق الأول، وفريق الشباب، وفريق الناشئين نجاحات متتالية في هذه اللعبة، مُوجهاً التهنئة للدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ولجميع مسئولي اللعبة، وتوجه وزير الشباب والرياضة بالشكر لرئيس الوزراء على الدعم الكبير الذي يُقدمه لكل الأنشطة الشبابية والرياضية.