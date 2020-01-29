وزير النقل: إقامة 8 موانئ جافة فى مصر لأول مرة والبداية بالسادس من أكتوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس كامل الوزير وزير النقل، عن فوز أحد التحالفات بإنشاء أول ميناء جاف بالسادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان منضمن 8 موانئ جافة تقام فى مصر لأول مرة .
وقال فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إنه من المقرر أن يستوعب الميناء الجاف 720 ألف حاوية سنوياً، بتكلفة استثمارية 100 مليون دولار، لتسهيل الوصول إلى الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر من الضروري إنشاء خط سكة حديد المناشى ـ 6 أكتوبر بطول 60 كم، على أن يتم توفير 3 قطارات يومياً في كل اتجاه سعة كل قطار 60 حاوية.
ولفت إلى أن الهدف من الميناء الجاف هو تقليل انتظار البضائع فى الموانئ البحرية ، موضحا أن بعض الأيام تصل 20 و21 يوما انتظار للبضائع بغرامة تصل حتى 3 مليون دولار غرامة تأخير وانتظار بالموانئ، مؤكدا: أن تحقيق معدل صفر انتظار يتحقق مع وجود موانئ تستوعب الحاويات والمراكب .
وقال أنه سيقام موانئ جافة أخرى فى كلا من دمياط الجديدة، الطور، مدينة السادات، العاشر من رمضان ، بنى سويف الجديدة، برج العرب .
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