مؤسسة هيكل تطلق الدورة الرابعة من جوائز الصحافة عن عام 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أعلنت اليوم الأربعاء، مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، عن فتح باب التقدم للدورة الرابعة لجوائز محمد حسنين هيكل التشجيعية للعمل

الصحفي على اختلاف منصاته الراسخ منها والوافد الجديد.

وتقدم المؤسسة جائزتين تشجيعيتين للاحتفاء بالتميُّز في العمل الصحفي، وتبلغ قيمة كل جائزة 250 ألف جنيه مصري، وتُمنح الجائزتان في ذكرى

ميلاد الأستاذ هيكل في الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام.

وتهدف مؤسسة هيكل من خلال هذه الجوائز أن تكافئ صحفيين عرب شبانا أو شابات تميزوا في مجمل أعمالهم الصحفية خلال العام 2019، على أن تكون

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هذه الجوائز عونا لهم على تطوير مهاراتهم وأدواتهم واستكمال ما تتطلبه تلك المهنة العريقة من مواكبة ما هو جديد في عالم لا يتوقف عن التطوير والتجديد. وقد فاز بالجائزة منذ انطلاقها 6 من المواهب المتميزة من شباب الصحفيين.

وتسري شروط التقدم لجوائز المسابقة على المرشحين من جميع الجرائد والمجلات والمواقع الإخبارية العربية، شريطة أن يتمتع المتقدم بإحدى الجنسيات

العربية ولا يزيد عمره عن 40 عامًا.

ومن المقرر أن يبدأ التقديم للجوائز عن العام 2019 في يوم السبت الموافق 1 فبراير 2020

ولمدة ثلاثة شهور، بحيث ينتهي التقديم في 30 أبريل 2020.