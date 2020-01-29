رئيس السكة الحديد: تعليمات عليا بعدم المساس بأسعار تذاكر القطارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن هناك تعليمات عُليا بعدم المساس بأسعار تذاكر القطارات. بحسب تعبيره.

وأضاف "رسلان"، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لمناقشة الحساب الختامى لموازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2018/2019، أننا أصبحنا مقيدين ومكبلين بعد رفع أسعار التذاكر، وهناك توجيهات عليا بعدم رفعها.

وتابع: "لاتتوقف المحاولات من أجل حوكمة الإجراءات الخاصة بالركاب، وتم رفع غرامات التهرب من التعريفة، وهذا أدى إلى التزام جميع الركاب بالذهاب إلى شباك التذاكر، وهذه المنظومة بدأت فى إبريل 2019"، مؤكدا على وجود العديد من الإجراءات الجديدة لضبط منظومة التذاكر والقضاء على السوق السوداء.

وقال النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، إن هناك مشكلة كبيرة يواجهها الركاب أيضًا ويجب ألا نغفل ذلك.

وتابع:"الراكب يذهب إلى الشباك ولا يجد التذاكر فى حين إن سماسرة السوق السوداء يبيعون التذاكر بضعف ثمنها داخل المحطة، وهو أمر منتشر في قطارات الوجه القبلى، وتكتشف أن تجار السوق السوداء هم عمال بوفيه وسماسرة"، متسائلا "هل عجزت الهيئة عن إيجاد حل لتلك المُشكلة، هل هناك آلية تكنولوجية لضبط الأداء؟".

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وقال وكيل اللجنة: "هناك توجيهات بعدم رفع الأسعار وهذا شيء جيد ومطلوب، ولكن الهيئة لا تستفيد من الإيراد ويتم رفع الأسعار على المواطن بشكل غير مباشر عن طريق السماسرة، وقبل فتح الشباك يتم سحب التذاكر".

ولفت إلى أن خدمات هيئة السكة الحديد بمحافظات الصعيد تقل كثيرًا عن الوجه البحري في عدد القطارات وجودتها وجودة الخدمة، قائلا :"لا تمثل 50% من الخدمة المُقدمة للوجه البحرى، المواطن هو المواطن لا نريد تفرقة، ومطلوب من الهيئة الاهتمام بخدمة ركاب الصعيد".

وأقر المهندس أِشرف رسلان، بالمشكلة، موضحا أن الهيئة بدأت فى إيجاد آليات تكنولوجية لمواجهة ظاهرة السوق السوداء، منها تخصيص منفذ بيع على شبكة الإنترنت لتذاكر القطارات المُكيفة، وإطلاق تطبيق على الموبايل لحجز التذاكر، مضيفا :"هناك مشكلة جماهيرية كبيرة، وهي أن الطلب على قطارات الوجه القبلي أكبر بكثير من العرض، وأعداد القطارات لا تتناسب مع عدد الركاب".

وأوضح أن الهيئة تعاقدت على توريد 1300 عربة جديدة منهم 500 عربة درجة ثالثة مكيفة لخدمة الوجه القبلي فقط نظرًا لارتفاع درجات الحرارة بتلك المحافظات.

وأشار النائب مصطفى سالم، إلى أن نظام حجز تذاكر عربات النوم ببطاقات الرقم القومي، وأكد "رسلان"، أن هناك توجه لتطبيق نفس المنظومة على كل القطارات، وأنه يتم حاليا تحديث النظام الإلكترونى حتى يكون الحجز بالرقم القومي، مؤكدًا أن زيادة عدد القطارات وتطوير أسلوب الحجز ووضع بوابات إلكترونية لحجز المتسربين بالتعاون مع شركة إسبانية، لافتا إلى أنه سيتم وضع تلك البوابات في عدد من المحطات بدءً من العام المالي القادم وهي محطات القاهرة والجيزة والإسكندرية.