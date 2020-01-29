مباحث القاهرة تكشف تفاصيل مقتل شاب وإصابة آخر في معركة بالأسلحة النارية بالجمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، تفاصيل مقتل شاب وإصابة آخر بالرصاص بمنطقة الجمالية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة الجمالیة، بمشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومتوفى ومصاب بمنطقة الوكالة بشارع بورسعيد.

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بالانتقال أمكن تبين وقوع مشاجرة بين طرف أول (مسعد س. -51 سنة، صاحب شركة للملابس، مصاب بكدمة بالركبة اليمنى)، وطرف ثان (محمد م. -22 سنة، صاحب محل ملابس بمحل البلاغ، وتوفى إثر إصابته بطلق ناري بالبطن.

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفان بسبب حضور الأول لمحل البلاغ (قطعة أرض بمساحة 2100متر مقسمة إلى محلات تجارية)، وبصحبته مساح؛ لرفع مساحة قطعة الأرض بدعوى حيازته لجزء منها 700 متر (الكائن بها المحل ملك الثاني) واعتزامه استخراج قرار هدم للمحلات بذات المنطقة وتطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأول بإطلاق أعيرة نارية تجاه الثاني، محدثا إصابته المشار إليها، والتي أودت بحياته وإصابة (على ع.- 25 سنة، صاحب محل مصاب بطلق ناري بالساق اليسرى، والذي تصادف تواجده بمحل الواقعة وتأيدت بشهادة عدد من شهود الواقعة .

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط المتھم وبحوزته السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة وعثر بمحل الواقعة على 5 ظرف فارغ " تم التحفظ علیھا "بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النیابة العامة التحقيق.