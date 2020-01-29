طلبت زيادة المصروف.. إحالة مهندس زراعي للجنايات لاتهمامه بقتل زوجته بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:
أمرت نيابة شمال الجيزة الكلية، اليوم الأربعاء، بإحالة مهندس زراعي إلي محكمة الجنايات؛ لاتهامه بقتل زوجته بمنطقة أوسيم.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم تزوج من المجني عليها منذ 17 سنة، وأنجب منها 3 أبناء، ومنذ عدة سنوات نشبت بينهما خلافات فذهبت الزوجة إلى منزل أسرتها وقام زوجها بالزواج من أخرى وبعد فترة أعاد زوجته الأولى إلى عصمته وبدأت الخلافات تدب بين الزوجتين.
وأشارت التحريات والتحقيقات إلى أنه قبل يوم الواقعة تشاجرت الزوجة الأولى مع ضرتها فقلل الزوج مصروف منزلها حيث كان يعطيها 35 جنيه في اليوم، ولكنها طلبت منه زيادة المصروف لعدم تغطيته احتياجات المنزل.
أضافت التحقيقات أن الزوج رفض طلب زوجته الأولى فنشبت بينهما مشادة كلامية قام على أثرها بالتعدي عليها بالضرب بيديه ثم ركلها بقدميه عدة مرات ما أدى لإصابتها بكسر بفقرات العنق فقام بنقلها للمستشفى وادعى سقوطها من علو، ما أسفر عن إصابتها بكسر بالفقرة العنقية بالعمود الفقري، ثم تم نقلها لمستشفى القصر العيني
وبعد مرور 3 أيام لفظت الزوجة أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها حتى كشف طفليها الجريمة عندما أخبرا خالتهما بتعدي والدهما على والدتهما بالضرب محدثا إصابتها التي أودت بحياتها، فقامت عائلة المجني عليها بالتشاجر مع الزوج وإبلاغ الشرطة والتي تمكنت من ضبطه.
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