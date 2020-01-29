"أمن المنافذ": ضبط 6 قضايا تهريب و894 مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 6 قضايا تهريب (ملابس أجنبية الصنع –أمتعة شخصية –مكملات غذائية –لعب أطفال -ألواح غراء لاصقة) حيث بلغت إجمالي القيمة والتعويض قرابة (خمسمائة ألف جنيه).

كما تم ضبط 1 قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، وقضية تهريب المواد المخدرة

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وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 33 قضية "مزاولة مهنة بدون تصريح، محاولة صعود باخرة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، مخالفات مسطح مائي، انتحال صفة".

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، نجحت الأجهزة من ضبط 894 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام ضبطت 243 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.