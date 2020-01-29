إخلاء سبيل متهمين بتصنيع مخلفات طبية في أدوات الطعام بكفالة مالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل مالك وصاحب مصنع؛ بكفالة 5 الاف جنيه لكل منهما، في اتهامهما بتصنيع أدوات الطعام البلاستيكية من مخلفات طبية خطرة وعمليات الغسيل الكلوي.

وكشفت التحقيقات التي أجريت برئاسة المستشار محمد هاني، رئيس نيابة أوسيم، أن تاجر بلاستيك مسئول عن مصنع بدون ترخيص في أوسيم، مشيرة إلى أن المتهم يقوم بجمع النفايات الطبية الخطرة ومخلفات المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوي وإعادة تدويرها بالمخالفة لقانون البيئة، وقرار وزير الصحة والسكان الخاص بقائمة النفايات الطبية الخطرة واستخدامها في تصنيع عبوات الطعام البلاستيكية وأدوات المائدة الأمر الذي يشكل ضررًا بالغًا على الصحة العامة للمواطنين ويؤثر بالسلب على الاقتصاد القومي للبلاد.

كانت قوة أمنية من مديرية أمن الجيزة استهداف مصنع بلاستيك بدون ترخيص، وأسفرت عن ضبط خط إنتاج كامل وكميات كبيرة من المواد الخام والمنتج النهائي، كمية من الأجولة الفارغة.

واجهت النيابة مالك ومدير المصنع اللذان ألقت قوات الأمن القبض عليهما بما ورد بمحضر التحريات اعترفا بتجميعهما الجراكن البلاستيكية والكانيولا الطبية والمخلفات البلاستيكية من وحدات الغسيل الكلوي والمستشفيات حيث يتم تكسيرها جميعا لإعادة تدويرها وتصنيعها في هيئة معالق وشوك وعلب بلاستيكية مخصصة للأطعمة ونفى المتهمان وجود تراخيص أو تصاريح لعمل المصنع.