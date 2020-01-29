مصر | مصرع شاب أسفل عجلات قطار بالجيزة

وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير الأمن بالواقعة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة أبو النمرس من إدارة شرطة النجدة بمصرع شاب في حادث قطار بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.

