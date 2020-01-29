مصر | إعدام 1000 زجاجة خمور منتهية الصلاحية بالمرج

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا من ضباط إدارة مباحث التموين، يفيد بضبط مسئول عن محل خمور بالمرج، لإدارته محلا دون ترخيص، وحيازته كمية كبيرة من الخمور مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبالفحص تم العثور بداخل المخزن على 2000 زجاجة خمور، مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهة المتهم اعترفت بإدارته المخزن، دون ترخيص وحيازته المضبوطات، بقصد طرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.