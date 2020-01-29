مصر | المشدد 3 سنوات لعامل نظافة اشترك في مظاهرات وحاز مفرقعات بالمعادي

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، وعضوية المستشارين إبراهيم سيد خلف الله وحاتم محمد الخولى ومحمد أحمد الشرقاوي، وأمانة سر شريف محمد ووائل عبد المقصود.

وأسندت النيابة للمتهم "ت.ع"، عامل نظافة، وآخرين تهمة حيازة مفرقعات، والاشتراك في تجمع أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة في أداء عملهم.

وكما أسندت النيابة للمتهم، وآخرين تهمة الاشتراك في تظاهرة غير مخطر بها أخلت بالأمن العام وعرضت مصالح المواطنين للخطر، وأثرت على سير حركة المرور، كما قام المتهم وآخرون باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المواطنين من العامة، ورجال الضبط المتواجدين بدائرة قسم المعادي، لتعطيل تنفيذ القانون وتكدير السلم العام حال كونهم يحملون "مفرقعات، مواد حارقة، أدوات حادة"، بأن احتشدوا مرددين هتافات معادية لمؤسسات الدولة، منا بث الرعب فى نفوس المواطنين.