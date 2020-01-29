مصر | عاجل.. براءة 12 متهما من الانضمام للجماعة الإرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. براءة 12 متهما من الانضمام للجماعة الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، ببراءة 12 متهمًا، والحبس ستة أشهر لـ6 متهمين، والسجن 3 سنوات بحق متهم آخر، في التهم الموجهة إليهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

وهم:

- المتهم المقضي بسجنه 3 سنوات:

1- سعيد سليمان محمد النفيعي

- المتهمون المقضي بحبسهم 6 أشهر، هم:

1- أحمد السيد حسانين

2- طارق أحمد عبدالحميد إبراهيم

3- مصطفى محمد العربى عبدالمعطى

4- سعيد ياسين السيد سليمان

5- محمد أحمد حسن شقوير

6- طارق أحمد محمد عبدالسلام