مصر | عاجل.. براءة 12 متهما من الانضمام للجماعة الإرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. براءة 12 متهما من الانضمام للجماعة الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قضت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، ببراءة 12 متهمًا، والحبس ستة أشهر لـ6 متهمين، والسجن 3 سنوات بحق متهم آخر، في التهم الموجهة إليهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.
وهم:
- المتهمون المقضي بحبسهم 6 أشهر، هم:
- والحاصلون على البراءة، هم:
1- السيد محمد عوض مصطفى
2- أشرف عبدالخالق حامد
3- أحمد رمضان محمد عياد
4- محمد عبدالمجيد حسانين
5- مؤمن محمد عبدالمعبود
6- سعيد عبدالوهاب ابراهيم
7- أمجد أحمد طلعت محمد
8- طلال عبدالوهاب محمد السيد
9- وليد محمد يونس عبدالحميد
10- ثروت محمد حسين سليمان
11- صلاح محمود على عامر
12- هشام محمد عبدالعزيز محمد
وهم:
- المتهم المقضي بسجنه 3 سنوات:
1- سعيد سليمان محمد النفيعي
- المتهمون المقضي بحبسهم 6 أشهر، هم:
1- أحمد السيد حسانين
2- طارق أحمد عبدالحميد إبراهيم
3- مصطفى محمد العربى عبدالمعطى
4- سعيد ياسين السيد سليمان
5- محمد أحمد حسن شقوير
6- طارق أحمد محمد عبدالسلام
- والحاصلون على البراءة، هم:
1- السيد محمد عوض مصطفى
2- أشرف عبدالخالق حامد
3- أحمد رمضان محمد عياد
4- محمد عبدالمجيد حسانين
5- مؤمن محمد عبدالمعبود
6- سعيد عبدالوهاب ابراهيم
7- أمجد أحمد طلعت محمد
8- طلال عبدالوهاب محمد السيد
9- وليد محمد يونس عبدالحميد
10- ثروت محمد حسين سليمان
11- صلاح محمود على عامر
12- هشام محمد عبدالعزيز محمد
ووجهت النيابة لهم تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.