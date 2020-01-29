مصر | عامل يجبر زوجته على إجهاض جنينها بالقاهرة.. والنهاية: "جثة في الشارع"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عامل يجبر زوجته على إجهاض جنينها بالقاهرة.. والنهاية: "جثة في الشارع" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجبر عامل زوجته على إجهاض جنينها، مما أدى إلى وفاتها، فعمل على إلقاء جثتها في الشارع، وذلك في منطقة النزهة بالقاهرة، لتقرر النيابة، اليوم الأربعاء، استمرار حبسه وذلك لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت البداية بتلقي قسم شرطة النزهة بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من معاينة جثة السيدة أنها حامل ولا يوجد معها أي أوراق تكشف هويتها.

وتم تشكيل فريق بحث، والتوصل إلى هوية السيدة، وتبين من التحريات والتحقيقات أن المجني عليها لديها أطفال وأخبرت زوجها بأنها حامل، ولكن زوجها طلب منها إجهاض الجنين لعدم رغبته في إنجاب أطفال آخرين، فقلقت المجني عليها لإجراء عملية إجهاض للتخلص من جنينها تحت ضغط زوجها وإلحاحه على ذلك، ولكن المجني عليها لم تتحمل وتوفيت، فقرر التخلص من جثتها بإلقائها في الشارع خوفًا من المساءلة القانونية.