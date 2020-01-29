مصر | "طالبته بحذف الفيديوهات فرفض".. تفاصيل شروع سباك في قتل عامل بسبب "أخته"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "طالبته بحذف الفيديوهات فرفض".. تفاصيل شروع سباك في قتل عامل بسبب "أخته" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شرع سباك في قتل عامل، وذلك في منطقة الساحل بالقاهرة، بعد تهديده بفضح شقيقته من خلال فيديوهات وصور جنسية بحوزته.

وأمرت نيابة الساحل، بتجديد حبس السباك 15 يوما على ذمة التحقيق، الذي اعترف أنه كان يحاول قتل المجني عليه عن عمد، انتقاما منه لشرفه بعد أن علم بارتباط المجني عليه بعلاقة غير شرعية بشقيقته، قام خلالها بتصويرها.

وأضاف المتهم، أنه توجه للمجني عليه وواجهه بما لديه من معلومات، عن حيازته لفيديوهات جنسية تجمعه بشقيقته وعزمه نشرها وفضحها، حيث أكد المجني عليه تلك المعلومات له، كما اعترف أنه اثناء مطالبته المجني عليه بحذف تلك الفيديوهات الفاضحة، رفض وهدده بفضح شقيقته، فنشبت بينهما مشاداة تطورت لمشاجرة وتشابك بالأيدي، قام خلالها بطعنه بمطواة عدة طعنات، قاصدا من ذلك قتله انتقاما لشرفه وسمعة عائلته.

وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه لهذا الفعل الإجرامي دفاعا عن سمعه عائلته، وتم اتخاذ الإجراءات، وتولت النيابة العامة التحقيق.