مصر | السجن 6 سنوات لعاطل بتهمة السرقة بالإكراه في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن 6 سنوات لعاطل بتهمة السرقة بالإكراه في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محمكة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، اليوم الأربعاء، بالسجن ٦ سنوات لعاطل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالعزيز شاهين، وعضوية مختار عنصيل، وخالد نصار، وطاهر النحاس، وأمانة سر حسن منصور، وعامر علي.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى فؤاد جمال ابراهيم، نقيب ومعاون مباحث بقسم شرطة الزويا الحمراء، بلاغا من الأهالي، يفيد بوجود أحد الأشخاص متلبس بجريمة سرقة، ووجود عدد من المصابين، وبالانتقال إلى محل البلاغ المذكور تبين صحة البلاغ المقدم.

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وتبين أن ثلاثة أشخاص قاموا بمهاجمة إحدى السيارات، باستخدام السلاح عنوة وقاموا بسرقة الأموال والهواتف المحمولة لأصحاب السيارة، وعندما تمت المقاومة، قاما بطعنهما عدة طعنات باستخدام الأسلحة البيضاء في اليد والذراع، مما أحدث بهما إصابات بالغة.

وعند محاولاتهم الهرب، استطاع الأهالي الإمساك بأحدهم وفر اثنان منهم، وتبين أنه "م.أ.م" 22 عام ورفض الإفصاح عن الاثنين الآخرين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.