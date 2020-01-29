مصر | محكمة شمال القاهرة تقضي ببراءة متهمة فرنسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محكمة شمال القاهرة تقضي ببراءة متهمة فرنسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة شمال القاهرة، في حكمها الصادر في القضية رقم 2438 لسنه 2019، ببراءة المتهمة صاحبة الجنسية الفرنسية Anais Marjan، مقيمة في باريس-فرنسا، والتي تم القبض عليها وبحوزتها لفافتين من المادة المخدرة "كوكايين"، إثر هبوط طائرتها اضطراريا إلى ميناء القاهرة الجوي.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل أحمد عبدالهادي، وأمانة سر محمد سليمان.

وتعود بداية الواقعة؛ باستقلال المتهمة طائرتها المتجهة إلى مدعشقر، واضطرت الطائرة بالهبوط إضطراريا إلى مطار القاهرة الجوي لظروفا ما، وتقدمت المتهمة لإنهاء إجراءات سفرها وحال تفتيشها، تبين وجود أجسام غريبة داخل ملابسها، مما أسفر عن ضبط لفافتين يحويان المادة المخدرة "كوكايين"، وتم التحفظ على المضبوطات للعرض الكيميائي التي أثبت أنه جوهر للمادة المخدرة "كوكايين".

وبالتحقيق مع المتهمة، أقرت بحوزتها للمادة المخدرة، وبالتحصل عليها من أحد الأشخاص بدولة فرنسا، لتسليمها لأحد الأشخاص بدولة مدغشقر بحزيرة الرينون لمقابل مبلغ نقدي قدرك آلفين يورو.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق.