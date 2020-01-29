مصر | تأجيل أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة متهمين  بـ"خلية المعصرة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة متهمين بـ"خلية المعصرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طره برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إعادة إجراءات محاكمة متهمين بالقضية المعروفة بـ "خلية المعصرة" والصادر ضدهما حُكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد، وذلك بجلسة 13 فبراير المقبل لضم الأحراز.

والمتهمون المعاد إجراءات محاكمتهما هما: جمال عبد الرؤوف عبد الرحمن حسن، وحسن علي أحمد علي.

ووجهت النيابة للمتهمين في تلك القضية أنهم في غضون الفترة ما بين 14 أغسطس 2013 حتى 25 أغسطس 2014، بدائرة شرطة حلوان، انضموا جميعًا إلى جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون.