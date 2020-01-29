مصر | تجديد حبس عاطل لحيازته سلاح ناري في الزيتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس عاطل لحيازته سلاح ناري في الزيتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات في محكمة جنح الزيتون، اليوم الأربعاء، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة سلاح ناري بدون تراخيص بغرض التشاجر في دائرة القسم.

بداية الواقعة؛ كانت بورود معلومات لمباحث قسم شرطة المطرية، تفيد حيازة عاطل لسلاح ناري، بدون تراخيص، وبجمع المعلومات تبين صحة الواقعة.

على الفور تم ضبط المتهم وعثر بحوزته على السلاح الناري "بندقية خرطوش"، عيار 12 مم ماركة TOMAHWK 3، 3، وضُبط بحوزته 6 طلقات نارية من نفس العيار.

بمواجهة المتهم، أقر بحيازته السلاح الناري بغرض التشاجر، وتم اقتياده إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.