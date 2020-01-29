مصر | حبس عاطل يستغل الأطفال في التسول بقصر النيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطل يستغل الأطفال في التسول بقصر النيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

البدايه عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، معلومات تفيد بقيام عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج، باستقطاب الصبية الأحداث واستغلالهم في أعمال التسول.

أمر قاضي المعارضات بجنح قصر النيل، حبس عاطل لاستغلاله 3 أطفال في أعمال التسول لجمع الأموال من المارة بمنطقة قصر النيل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وبحوزته مبلغ مالي، وبصحبته 3 أطفال بحوزتهم مبالغ مالية.

وبسؤال المجني عليهم أقروا بقيام المتهم باستغلالهم في أعمال التسول نظير التحصل منهم على مبالغ مالية، وأضافوا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات أعمال التسول.



وبمواجهته اعترف باستغلال الأطفال في أعمال التسول، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.