مصر | استعجال بيان الصفة التشريحية لجثة مسنة في حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استعجال بيان الصفة التشريحية لجثة مسنة في حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعجلت نيابة حوادث حلوان الكلية، تقرير الطب الشرعي الخاص في واقعة العثور على جثمان سيدة مسنة مقتولة، داخل مزرعة للمواشي تملكها، للوقوف على ملابسات الحادث.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي المقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من أحد المواطنين بمنطقة الملاءة، دائرة القسم مفاده اكتشافه جثة شقيقته مقتولة داخل مزرعة مواشي يملكونها، وسرقة عدد من المواشي.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لسيدة تدعى «و.ف»، في مقتبل العقد السادس من العمر، مسجاة على ظهرها، وترتدي ملابسها بالكامل.

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وبسؤال شقيقها، أفاد بأن شقيقته تذهب لحلب المواشي فجر كل يوم، لتبيع الحليب لأهالي المدينة، إلا أنه فوجئ بتغيبها على غير المعتاد، وذهب ليطمئن عليها، واكتشف الواقعة.

وتشير التحريات الأولية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة لصوص مواشي، وأن الجريمة بدافع السرقة.

وتكثف مباحث القسم جهودها لضبط مرتكبي الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.