مصر | حبس عصابة سرقة "التكاتك" في القاهرة 4 أيام

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قررت النيابة العامة، حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة "التكاتك" 4 أيام على ذمة التحقيقات في منطقة الزاوية الحمراء، فيما طالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول النشاط الإجرامي للمتهمين.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده أثناء مرور ضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الزاویة الحمراء وبصحبته القوة المرافقة بشارع مجمع المصانع دائرة القسم، ضبط "محمد. ا"، 19 سنة، عاطل، وبحوزته سلاح أبیض "مطواة"، و"مصطفى ي"، 30 سنة، عاطل وبحوزته كیس بداخله مسحوق "الشطة"، "فوزیة ط"، 21 سنة، ربة منزل.

عقب قیامهم بسرقة دراجة بخاریة "توك توك"، كرها عن قائدھا "محمد م"، 23 سنة، سائق توك توك بسؤال المجني علیه، قرر أنه حال سیره بالدراجة البخاریة قیادته "توك توك" بشارع مصر والسودان، دائرة قسم شرطة حدائق القبة استوقفه المتهمون بدعوى توصیلهم إلى الشارع محل الضبط.

وعقب وصولهم، قام المتهم الثاني بإلقاء كمیة من مادة الشطة على وجهه وهدده الأول بالسلاح الأبیض المضبوط بحوزته واستولوا على الدراجة قیادته كرها عنه، وبمواجهة المتهمین بما جاء بأقوال المجنى علیه وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكاب الواقعة، حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.