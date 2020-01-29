مصر | "سرقوا توكتوك".. ضبط عاطلان وربة منزل في الزاوية الحمراء

وتمكن ضابط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، بصحبته القوة المرافقة بشارع مجمع المصانع دائرة القسم من ضبط كلًا من: "محمد. ا. ط. ا"، 19سنه، عاطل ومقيم شارع حسان ـ مدينة النورـ دائرة القسم، بحوزته سلاح أبيض "مطواة"، و"صطفى. ي. ا. ا"، 30 سنه، عاطل ومقيم 9 شارع السنية ـ دائرة القسم، بحوزته كيس بداخله مسحوق "الشطة"، "فوزية. ط.م. م"، 21 سنة، ربة منزل، مقيمة 35 شارع صلاح سالم ـ أرض الجنينة دائرة القسم، عقب قيامهم بسرقة دراجة بخارية "توكتوك" كرهًا عن قائدها المدعو محمد "م. ا. م"، 23 سنه، سائق، ومقيم 77 شارع بور سعيد ـ دائرة قسم شرطة الحدائق.

بسؤال المجني عليه قرر بأنه حال سيره بالدراجة البخارية قيادته " توكتوك " بشارع مصر والسودان، دائرة قسم شرطة حدائق القبة، استوقفه المتهمين بدعوى توصيلهم إلى الشارع محل الضبط، وعقب وصولهم قام المتهم الثاني بإلقاء كمية من مادة الشطة على وجهه وهدده الأول بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته واستولوا على الدراجة قيادته كرهًا عنه.

وبمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المجني عليه، وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجاري تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.