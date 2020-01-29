مصر | ضبط 751 طن أرز وفول مجهولة المصدر في مخزن بالمقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 751 طن أرز وفول مجهولة المصدر في مخزن بالمقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط 751 طن أرز وبقوليات مجهولة المصدر داخل مخزن بالمقطم.

البداية كانت بتلقي مدير مباحث العاصمة، إخطارا يفيد بتمكن ضباط إدارة مباحث التموین والتجارة من ضبط "علاء الدین.ع "، 35عاما، مسئول مخزن بقولیات وعلافه كائن بمنطقة بدائرة قسم شرطة المقطم، لإدارته المخزن بدون ترخیص وحیازته كمیات كبیرة من المواد الغذائیة مجهولة المصدر وغیر مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، بقصد طرحها بالأسواق لتحقیق أرباح غیر مشروعة وعثر بداخل المخزن على 11 طن أرز، 750.18 طن عدس، فول، حمص، وجمیعها مجهولة المصدر وغیر مصحوبة بأیة مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بإدارته المخزن بدون ترخیص، وحیازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقیق أرباح غیر مشروعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النیابة العامة التحقیق.