مصر | تجديد حبس سباك 15 يوما لشروعه في قتل عامل بالساحل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس سباك 15 يوما لشروعه في قتل عامل بالساحل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة الساحل، بلاغا من مستشفى معهد ناصر يفيد باستقباله عاملا، 56 عاما، مصابا بجروح قطعية ونافذة بالجسم ولا يمكن استجوابه.

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل، اليوم الأربعاء، تجديد حبس سباك 15 يوما، على ذمة التحقيق، لاتهامه بالشروع في قتل عامل هدده بفضح شقيقته من خلال فيديوهات وصور جنسية لها.

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب والسباك، 24عامًا، بسبب تهديد الأول للمتهم بفضح شقيقته، من خلال صور وفيديوهات جنسية بحوزته، ما أثار غضب السباك، وقرر الانتقام لشرفه وتعدى على المصاب بسلاح أبيض.



بمواجهة المتهم اعتراف بالواقعة، وتمكن رجال الأمن من إلقاء القبض على المتهم، والتحفظ على السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.