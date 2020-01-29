مصر | صاحب شركة يطلق النيران من طبنجته بالجمالية.. وقوع قتيل ومصاب

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وكشفت تحريات المباحث، حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب حضور الأول لمحل البلاغ قطعة أرض بمساحة 2100 متر مقسمة إلى محلات تجارية وبصحبته مساح لرفع مساحة قطعة الأرض بدعوى حيازته لجزء منها 700 متر الكائن بها المحل ملك الثاني واعتزامه استخراج قرار هدم للمحلات بذات المنطقة، وتطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها الأول بإطلاق أعيرة نارية من السلاح الناري المضبوط بحوزته تجاه الثاني محدثا إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته، وكذلك إصابة "ع. ع. ع" 25 عام صاحب محل بطلق ناري بالساق اليسرى والذي تصادف تواجده بمحل الواقعة.
وتأيدت الواقعة بشهادة عدد من شهود الواقعة، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط المتهم وبحوزته السلاح الناري المُستخدم في ارتكاب الواقعة، وعثر بمحل الواقعة على 5 أظرف فارغة " تم التحفظ عليها" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه،.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.