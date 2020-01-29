أخبار مصر | رئيس مجلس النواب: يجب إعادة النظر في نظام الدراسة بكليات الحقوق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مجلس النواب: يجب إعادة النظر في نظام الدراسة بكليات الحقوق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على وجود مشكلة كبيرة في الدراسة بكليات الحقوق، مشيرا إلى تدني الدراسة في كليات الحقوق.



وأضاف خلال احتفالية وضع حجر أساس أكاديمية المحاماة، اليوم الأربعاء: يجب أن يعاد النظر إلى نظام الدراسة في كليات الحقوق، موضحا أنه من هنا جاءت فكرة أكاديمية المحاماة، والتي يجب أن تتضمن علوم حديثة ولا تكون نسخة من كليات الحقوق، مشيرا إلى أنه ناقش ذلك مع نقيب المحامين سامح عاشور، وكبار المحامين عليهم المشاركة في الأكاديمية لدعم الشباب وإكسابهم الخبرات.

ووضع سامح عاشور نقيب المحامين، اليوم الأربعاء، حجر أساس أكاديمية المحاماة، بمدينة النقيب محمود بسيوني السكانية للمحامين، في مدينة السادس من أكتوبر.



وشارك في وضع حجر الأساس الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وأعضاء مجلس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، وشيوخ وشباب المحامين.

يشار إلى أن المشروع تم إسناده للشركة الهندسية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وسيكون اجتياز الدراسة لمدة عامين بالأكاديمية شرطا للقيد بجدولها ابتداء من عام 2021.

