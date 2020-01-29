أخبار مصر | "البيطريين": ضرورة تقنين الفحص على العائدين من الدول لمنع تفشي "كورونا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البيطريين": ضرورة تقنين الفحص على العائدين من الدول لمنع تفشي "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة شيرين زكي، رئيسة لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للبيطريين والمرشحة على منصب النقيب، إن أعراض مرض الكورونا تشبه الأمراض التنفسية، مشيرة إلى أنه يوجد ذعر في الصين فحاليا أعيادهم ألغيت وأناس كثر منعوا من السفر تجنبا لانتقال العدوى.

وأضافت في تصريحات إلى "الخليج 365"، أن الشيء الذي تستطيع الدولة أن تفعله هو تقنين الفحص على العائدين من دول أو الوافدين من دول مصابة بهذا المرض وخاصة من الصين، مؤكدة على أنه ينتقل من إنسان لإنسان فينتشر بصورة سريعة.

ويواصل فيروس كورونا حصد الأرواح في الوقت الذي تسعى فيه دول العالم جاهدة لإجلاء رعاياها من ووهان، بؤرة تفشي الفيروس، الذي بلغت حصيلة ضحاياه 132، وكانت أعلنت وزارة الصحة في الامارات اليوم عن تشخيص حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان في الصين.

وتقدمت الدكتورة شيرين زكي، رئيسة لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للبيطريين، بأوراق ترشحها بشكل رسمي لمقعد النقيب العام، بانتخابات التجديد النصفي للأطباء البيطريين 2020.