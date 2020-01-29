أخبار مصر | حفيدة نيلسون مانديلا تزور المتحف الكبير: صرح ينتظره العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حفيدة نيلسون مانديلا تزور المتحف الكبير: صرح ينتظره العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل المتحف المصري الكبير بميدان الرماية، حفيدة الزعيم نيلسون مانديلا، وكان في استقبالها اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة.

تضمنت الزيارة، جولة داخل معامل الترميم بمركز الترميم، والبهو، حيث تمثال الملك رمسيس الثاني، والدرج العظيم والموقع الإنشائي للمتحف وقاعات العرض.

وانبهرت حفيدة مانديلا بضخامة المتحف وأعربت عن سعادتها بما شاهدته من إنجاز في هذا المشروع الضخم الذي ينتظر العالم كله افتتاحه.