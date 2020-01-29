أخبار مصر | "ميكانيكية" نقابة المهندسين تستعرض خطة عمل 2020 (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ميكانيكية" نقابة المهندسين تستعرض خطة عمل 2020 (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت شعبة الهندسة الميكانيكية بنقابة المهندسين، برئاسة الدكتور حاتم صادق، جمعيتها العمومية، اليوم الأربعاء، بعد اكتمال نصابها القانوني.

وقال "صادق" في تصريحات صحفية، إن الشعبة تحاول كل عام بذل المزيد من الجهد، لتحقيق أمال وطموحات مهندسي الميكانيكا، مؤكدا أن من أهم الانجازات التى شهدها عام 2019 هو إنشاء مركز اختبارات شعبة الهندسة الميكانيكية للحصول على لقب استشاري، ويعد الأول من نوعه على مستوى النقابة للاختبارات عن طريق الحاسب الآلي.

وأوضح "صادق" أن الشعبة ساهمت بالقيام بدور فعال لتفعيل دور النقابة الاستشاري الأول للدولة عن طريق الوحدة الاستشارية للشعبة التى قدمت تقارير استشارية لعدة جهات كان لها عظيم الأثر فى تعظيم دور النقابة كاستشاري، وكذلك الربح الذى وصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات من هذه التقارير، ومنها تقرير عن الحالة الفنية للشركات التابعة للمقاولات المصرية مختار إبراهيم وعددهم 26 شركة على مستوى الجمهورية

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وتابع: كذلك تقرير معاينة أعمال مكافحة الحريق والإنذار الآلي وسحب الدخان بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وكذا التقرير الفنى لمعاينة التلفيات والخسائر بموقع مصنع بفاريا لنظم مكافحة الحريق، بالإضافة إلى التقرير الفني عن شبكة مكافحة الحريق والإنذار الآلي وسحب الدخان لمبنى النقابة العامة للمهندسين".

وأشار رئيس شعبة الهندسة الميكانيكية خلال استعراضه لخطة عمل الشعبة خلال عام 2020 أنها تتمحور في التوسع في عمل بنك الأسئلة ليشمل جميع التخصصات الاستشارية على أن يكون جميع الاختبارات الكترونية للحصول على لقب استشارى، وكذلك البدء في عمل بروتوكولات مع الجمعيات الهندسية العالمية التخصصية لعمل دورات تأهيليه للهندسة الاستشارية.

وأضاف: كذلك دورات خاصة للمهندسين حديثى التخرج للشعبة، بالإضافة إلى التوسع في نشر الدور الاستشاري لنقابة المهندسين كاستشاري الأول للدولة من خلال وحدة الاستشارات الخاصة لشعبة الهندسة الميكانيكية للحفاظ على دورها الريادى والقومى للنهوض بحركة التطوير والتنمية التى تتولاها الدولة.

وطالب الأعضاء بضرورة تفعيل لائحة مزاولة المهنة للشعبة، والمطالبة بالتحول الرقمي للنقابة، وإتاحة إمكانية التصويت الالكتروني فى الانتخابات.