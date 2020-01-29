أخبار مصر | "الصحفيين" تطلق كُتيب مشروع العلاج 2020.. تعرف عليه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحفيين" تطلق كُتيب مشروع العلاج 2020.. تعرف عليه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت لجنة الرعاية الاجتماعية بنقابة الصحفيين، برئاسة أيمن عبدالمجيد، اليوم، كُتيب مشروع العلاج للزملاء الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية وأسرهم، وذلك لعام 2020، بنظام "بي دي إف"، على أن يتم طبع الكُتيب في غضون أيام.

وقالت اللجنة إن كُتيب المشروع لهذا العام يخرج في شكل مبهر وتصميم جديد، بالإضافة إلى احتوائه على تقسيم للمحافظات، ويضم كافة التفاصيل، وباب خاص بكل تساؤلات الزملاء، وإرشادات على طريقة سؤال وجواب لكل ما يدور في أذهان الزملاء المشتركين.

وقامت بطباعة أرقام للطوارئ على ظهر كارنيه المشروع لهذا العام، تعمل على مدار اليوم لخدمة الزملاء والرد على استفساراتهم، بالإضافة إلى عدد من أرقام المحمول والواتسآب داخل الكُتيب، وطالبت الزملاء المشتركين الاطلاع على الدليل قبل الذهاب لأي جهة، والاطلاع على حقوق الصحفي وواجباته.

وكانت قد أعلنت اللجنة عن مد الاشتراك للزملاء الصحفيين حتى يوم الأحد 2 فبراير المقبل، تعويضًا عن يومي الأجازة.