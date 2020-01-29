أخبار مصر | "سياحة البرلمان" تطالب بالتنسيق بين الجهات الحكومية لمواجهة "كورونا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سياحة البرلمان" تطالب بالتنسيق بين الجهات الحكومية لمواجهة "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بزيارة الطيار محمد منار وزير الطيران المدني لمكتب الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي؛ لمتابعة ما يتم من إجراءات وقائية واحترازية من أجل ضمان السلامة الصحية والوقائية للركاب والعاملين بمطار القاهرة خاصة في ظل المخاوف الدولية من انتشار فيروس كورونا المستجد مؤخرًا بدولة الصين.

وشدد صدقي، في بيان، اليوم الأربعاء، على أهمية الإجراءات التي اتخذتها وزارة الطيران المدني بشأن مخاوف المواطنين من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا على أهمية الفحص الطبي الشامل لجميع الرحلات الجوية وبخاصة القادمة من المدن الصينية إلى مصر مع التأكيد على إتباع السلوكيات الصحيةً السليمة حفاظا على سلامة جميع الركاب والمسافرين.

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وتوخى الحذر والالتزام بكافة التعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة ووزارة الطيران المدني وإجراء الفحص الطبي الإجباري، لجميع الركاب وأطقم الركب الطائر للرحلات القادمة من الصين.

وشدد على جميع العاملين بالحجر الصحي بالالتزام الشديد نحو تطبيق كافة الإجراءات والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة في ضوء تكليفات الوزير والتشديد على العاملين بالمطار بضرورة إتباع المعايير والضوابط الدقيقة من أجل تطبيق أعلى درجات الوقاية ومنع انتشار العدوى وفقا لمتطلبات منظمة الصحة العالمية.

وطالب صدقي بضرورة التنسيق الكامل بين الأجهزة الحكومية خاصة بين وزارة الطيران المدني ووزارة الصحة وجميع الجهات المعنية العاملة بالمطار؛ لمواجهة فيروس كورونا خاصة في ظل المخاوف العالمية من انتشار هذا الفيروس واتخاذ كافة دول العالم جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهته خاصة داخل المطارات.