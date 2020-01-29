أخبار مصر | مفاجأة.. 200% فوائد على قرض بـ 10 مليارات جنيه لـ"السكك الحديدية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. 200% فوائد على قرض بـ 10 مليارات جنيه لـ"السكك الحديدية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية، أن الزيادة فى العجز المُحقق بالحساب الختامى اللهيئة، جاء نتيجة فائدة قرض بنك الاستثمار القومى، والتي بلغت خلال السنة المالية الحالية 4.1 مليار جنيه، فى حين أن قيمة القرض بالكامل كانت 10 مليارات جنيه، وقفزت إلى 33.4 مليار جنيه بسبب الفوائد.

وقال في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، اليوم الأربعاء: إن هذا الأمر نوقش فى مجلس الوزراء بحضور ممثلى وزارة التخطيط، وبنك الاستثمار القومى، وتم الاتفاق على أن يتم التنازل عن بعض الأراضى مقابل إسقاط الدين، 14 قطعة أرض يتم تقييمها الآن بمكاتب التسعير".