أخبار مصر | طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن استخراج شهادات التحرك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن استخراج شهادات التحرك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، بشأن عدم إتاحة خدمة استخراج شهادات التحرك في جميع المحافظات، حيث يتم الحصول على شهادات التحرك لـ 27 محافظة من مصلحة الجوازات والهجرة بالقاهرة فقط.

وأوضح فؤاد، في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذا الأمر يشكل خطرا على المواطنين قاطني المحافظات الأخرى، خاصة النائية والحدودية، متسائلا كيف في ظل تأهب الحكومة المصرية ميكنة أعمالها الحكومية لتسهيل تقديم الخدمة للمواطن؟ مضيفا أنه يوجد العديد من المواطنين يقطعون مئات الأميال ويتكبدون مشقة وعناء وتكلفة السفر في سبيل الحصول على ورقة حكومية بسيطة.

وأشار فؤاد إلى أنه تلقى العديد من الشكاوى من المواطنين في هذا الشأن، ونظرا للجهود الحثيثة والرائعة التي قامت بها وزارة الداخلية بقطاع الأحوال المدنية ولاقت ترحيبا شديدا من المواطنين، آخرها استخراج شهادة الميلاد المميكنة.

وتمنى من الوزارة أن تضع معاناة هؤلاء المواطنين من تمركز استخراج شهادات التحرك في القاهرة نصب أعينها، وأن تدرس الأمر وتبحثه وفقا لخطتها التكنولوجية لميكنة العمل الإداري وإيجاد حل سريع ينهي معاناتهم في ظل التحول الرقمي الذى تسعى الدولة للوصول إليه.